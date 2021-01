Cagliari-Milan, Castillejo: “Meglio non guardare Ibra quando sbagli”

Samuel Castillejo al termine di Cagliari-Milan 0-2 ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Lo spagnolo è felice per la vittoria nel giorno del suo compleanno: “Non c’è migliore regalo dei 3 punti, vedere Ibra tornare ad aiutare la squadra e segnare. Bella giornata“.

Castillejo è soddisfatto del momento che sta vivendo al Milan, ha vissuto anche periodi complicati: “Sicuramente è successo di tutto da quando sono arrivato, ho avuto anche problemi fisici e non riuscivo a trovare la migliore forma fisica. Adesso sono in un bel momento, mi sento bene e pronto ad aiutare la squadra. È la cosa più bella“.

Elogi per Zlatan Ibrahimovic: “Ibra esempio per tutti noi. Ha 39 anni e corre, noi giovani dobbiamo farlo ancora di più e aiutarlo. Mai giocato con uno come il suo carisma, lui è unico e speciale. Meglio non guardarlo quanto sbagli, perché dice tutto con lo sguardo“.