Cagliari-Milan, i convocati di Pioli: rientra Saelemaekers, c’è Meité

La lista dei convocati ufficiale in vista della gara di questa sera in casa del Cagliari, valida per la 18.a giornata.

Ufficializzata poco fa la lista dei convocati Milan per la trasferta di oggi a Cagliari.

Il club rossonero ha voluto rimandare la partenza per valutare eventuali nuovi casi di positività al Covid-19, viste le infezioni di ieri per Calhanoglu e Theo Hernandez.

Fortunatamente sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal resto della squadra. Pioli potrà contare nuovamente su Alexis Saelemaekers, mentre sono ancora indisponibili Bennacer e Gabbia.

Non partiranno per la trasferta sarda neanche Krunic, Rebic e lo squalificato Leao. Prima chiamata per il neo acquisto Soualiho Meité.

Ecco i convocati di Pioli per Cagliari-Milan:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Maldini, Roback.