Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: Ibra dal primo minuto!

Sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari e Milan, che alle 20:45 si daranno battaglia per la 18.a giornata

Il Milan è pronto a scendere in campo contro a Cagliari per sfidare la squadra di Di Francesco, in un match valido per la diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati la successo per tornare a più 3 sull’Inter. Le assenze sono ancora tante, con i positivi Calhanoglu e Theo, che allungano la lista degli indisponibili. Torna, però, Ibrahimovic dal primo minuto che prende il posto dello squalificato Leao.

Formazione, per il resto confermata, con Dalot che giocherà a sinistra e Brahim Diaz al posto del turco dietro la punta. A centrocampo Tonali affianca Kessie. Panchina per il recuperato Saelemaekers e per il nuovo arrivato Meite.

Di Francesco, privo dello squalificato Nandez, punta su Nainggolan a centrocampo e su Joao Pedro dietro la punta Simeone.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godín, Ceppitelli, Lykogiannïs; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, João Pedro; Simeone. A disp.: Aresti, Vicario; Boccia, Tripaldelli, Walukiewicz; Caligara, Delpupo, Oliva; Cerri, Pavoletti, Sottil, Tramoni. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Hauge; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Kalulu, Musacchio; Di Gesù, Meïte, Michelis, Saelemaekers; Colombo, Maldini, Roback. All.: Pioli.