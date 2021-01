Cagliari-Milan, probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli

Le probabili formazioni del match di questa sera tra Cagliari e Milan. Stefano Pioli ha ormai gli uomini contati.

A Milanello da ieri è ufficialmente in voga la parola emergenza. Colpa soprattutto del maledetto virus Covid-19, che sta dimezzando le scelte di Stefano Pioli.

Ufficiale da ieri mattina la positività di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, che si uniscono ai già infettati Krunic e Rebic.

In vista del match odierno a Cagliari dunque Pioli dovrà fare a meno di elementi importantissimi. Scelte praticamente obbligate per la formazione titolare.

La formazione del Milan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan partirà stamattina per la Sardegna senza ben sette calciatori a disposizione.

Pioli ha gli uomini contati ma può tirare un sospiro di sollievo, per i rientri in gruppo di Saelemaekers e soprattutto di Ibrahimovic, ormai pronto a giocare dall’inizio.

Stasera il Milan si schiererà con Donnarumma tra i pali, difesa a quattro composta da Calabria a destra, Kjaer e Romagnoli al centro e il sacrificato Dalot sulla corsia mancina.

In mezzo Tonali e Kessie agiranno da cerniera di centrocampo, mentre sulla trequarti si va verso la conferma del trio Castillejo-Diaz-Hauge. In attacco spazio come detto al ritorno di Ibra dal 1′ minuto.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

La formazione del Cagliari

Non è da meno il Cagliari di Eusebio Di Francesco, a caccia di punti per risollevarsi da un periodo decisamente avaro di soddisfazioni. I sardi dovranno fare a meno di diversi elementi chiave, come Nandez, Rog e Klavan.

Nel modulo ad ‘albero di Natale’ scelto dai sardi dovrebbe trovare spazio l’ultimo arrivato Duncan, utilizzato come mezzala nel centrocampo a tre. L’ex interista Nainggolan agirà come trequartista di movimento assieme a Joao Pedro, dando supporto all’unica punta Simeone.

L’undici titolare del Cagliari: (4-3-2-1) Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.