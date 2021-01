Calciomercato Milan – Conti domani a Parma: le ultime news

Conti regolarmente convocato per Cagliari-Milan, ma il suo destino è segnato: andrà a giocare nel Parma. L’affare è già stato definito.

Andrea Conti è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Parma. Il club emiliano e il Milan hanno trovato l’accordo su formula e cifre dell’operazione.

Il terzino destro si trasferirà nella squadra di Roberto D’Aversa in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei gialloblu. La cifra fissata per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore è di circa 7 milioni di euro. Nessuna minusvalenza a bilancio per la società rossonera.

Conti al Parma: visite mediche mercoledì?

Nonostante l’affare con il Parma sia concluso, Conti stasera sarà regolarmente a Cagliari con il Milan per la trasferta di campionato. La squadra di Stefano Pioli è in emergenza e dunque l’ex Atalanta rimane aggregato al gruppo prima di trasferirsi in Emilia.

Secondo quanto spiegato dal collega Daniele Longo di calciomercato.com, Conti è atteso a Parma per domani sera. Dovrebbe essere mercoledì il giorno delle visite mediche e della successiva firma sul contratto.

Dovesse essere riscattato dalla società gialloblu, per il giocatore è già pronto un contratto quadriennale. Sulle sue tracce c’era anche la Fiorentina, ma alla fine è stato il Parma ad aggiudicarselo.