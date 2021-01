Inter, svolta storica: cambia logo e nome!

Clamorosa rivelazione in casa Inter: i rivali del Milan cambieranno nome e logo dopo più di 100 anni di storia.

Arriva una clamorosa indiscrezione da casa Inter, rivelata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il club nerazzurro è pronto a stravolgere le proprie radici, avendo deciso di cambiare il proprio nome storico.

L’Inter non sarà più denominata F.C. Internazionale, come scelto nell’anno della fondazione 1908. Bensì cambierà nome in Inter Milano.

Leggi anche > Inter batte Juve 2-0: aggancio al Milan!

Una vera e propria rivoluzione in atto per i nerazzurri, che oltre ad essere prossimi ad un passaggio di proprietà, sono pronti a cambiare alcuni fondamenti storici.

L’idea di chiamarsi Inter Milano appare una scelta di marketing, una denominazione che richiama immediatamente all’abbreviazione del club ed alla città di appartenenza.

Non solo il nome: l’Inter cambierà presto anche il proprio logo. Il tradizionale stemma disegnato da Giorgio Muggiani nel 1908 verrà sostituito dalle nuove iniziali stilizzate I-M.

Una novità già attuata anni fa dalla Juventus, che ha abbandonato nel 2017 lo storico stemma con la zebra e adottato un più sintetico logo con la sola J, lettera rappresentativa della società bianconera.