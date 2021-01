Mandzukic al Milan, Del Piero: “Grandissimo acquisto”

Il parere di Alex Del Piero su Mandzukic, il nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue pensiero su questa operazione di mercato

Mandzukic al Milan è cosa fatta. Nella serata di domenica è arrivato a Linate e si è recato in Hotel; lunedì mattina farà le visite mediche e poi firmerà il contratto coi rossoneri, da capire se lo farà già prima del Cagliari o se martedì mattina. In ogni caso i rossoneri hanno deciso di prenderlo: arriva chiaramente a parametro zero, firma per sei mesi e percepirà 1,5 milioni. Un’operazione importante e che lancia un forte segnale a tutto il campionato.

Nel corso del Club, su Sky Sport, Fabio Caressa ha chiesto un parere su questo acquisto ad Alessandro Del Piero. L’ex 10 bianconero non ha avuto la possibilità di giocare con lui, ma lo conosce bene e non ha alcun dubbio su questo affare: “Grandissimo acquisto secondo me, molto bravi. Era un’opportunità di mercato. Lui ha dimostrato di essere molto forte: ha tenacia, voglia di vincere, si sposa benissimo con Ibrahimovic e con Pioli. Si inserirà bene perché conosce bene il campionato italiano. Credo abbiano fatto una grandissima mossa“.