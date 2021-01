Milan, un’altra tegola: Romagnoli salta l’Atalanta

Romagnoli è stato ammonito in Cagliari-Milan ed era diffdato, salterà la prossima partita contro l’Atalanta

Durante il primo tempo di Cagliari–Milan, l’arbitro Abisso ha ammonito Alessio Romagnoli per un fallo su Simeone a metà campo. Una decisione che lascia perplessi e che pesa tantissimo per Stefano Pioli. Il difensore era infatti diffidato, quindi salterà la partita contro l’Atalanta di sabato alle 18:00. Un’altra assenza di rilievo per i rossoneri, che dovranno fare a meno anche di altri titolare, in particolare di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, risultati positivi a Covid-19 nei giorni scorsi.