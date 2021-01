Dal Portogallo – Milan, colpo a parametro zero dal Porto!

Stando alle indiscrezioni provenienti dal Portogallo, il Milan avrebbe offerto un pre-contratto ad un interessante talento del Porto

Il Milan sta chiudendo il suo calciomercato invernale con due importanti acquisti, dopo quello ufficializzato di Meité. Si tratta di Manduzkic, arrivato in città questa sera, e Tomori, il difensore del Chelsea che verrà finalizzato nelle prossime ore. Insieme all’ex centrocampista del Torino, sono un tris di colpi che dovrebbero chiudere il mercato rossonero.

Maldini e Massara però non hanno intenzione di fermarsi e pensano anche al prossimo anno. In particolare, i due sono attenti ai calciatori in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Sappiamo che Florian Thauvin del Marsiglia è un obiettivo serio, ma adesso spunta anche un altro profilo. Si tratta di Otávio, un centrocampista offensivo che ricopre tutti i ruoli della trequarti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Col Porto si muove principalmente in mezzo, nello stesso ruolo di Hakan Calhanoglu, ma può fare anche l’esterno a sinistra e a destra.

Stando a quanto scrive A Bola, il Milan avrebbe offerto un pre-contratto al calciatore. Che, fino ad ora, non ha ancora trovato l’accordo con il Porto per il rinnovo. Ha 25 anni e nel frattempo ha ricevuto un’offerta anche dalla Fiorentina; oltre alle due italiane citate, ci sono anche club dell’Arabia Saudita, ma il suo obiettivo è quello di rimanere in Europa. L’età è perfettamente in linea con i parametri di Elliott, per di più parliamo di un calciatore di talento e che ha avuto una buona crescita in patria. Vedremo se queste voci troveranno conferme.