Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Scambio col Real Madrid!”

Il portale sivigliano ABC scrive di un clamoroso scambio tra Milan e Real Madrid che vedrebbe coinvolti due fantasisti. Ecco di chi si tratta.

Il Milan è il re del mercato italiano, e dopo l’odierna ufficialità di Mandzukic, il Diavolo potrebbe acquistare un altro grande colpo internazionale. Stando ad ABC, portale spagnolo, il Real Madrid ha chiesto Brahim Diaz subito, offrendo come penale una pedina di scambio.

I Blancos avrebbero posto sul piatto Lucas Vazquez, esterno destro, in scadenza di contratto che ha già annunciato che non rinnoverà col Madrid. Zidane ha messo l’ala ai margini del progetto e sarebbe ben lieto di riaccogliere il 21 rossonero, e il Real preferirebbe avere un calciatore pronto offrendo come indennizzo il calciatore fuori rosa senza perderlo a zero nel prossimo giugno.

Al momento è un’idea, ma non è un mistero che i rossoneri stiano seguendo già da mesi l’attaccante nativo di La Coruña.

Il caso Vazquez a Madrid

Lucas Vazquez è uno dei calciatori più estrosi del Real Madrid, ma attualmente è ai margini del progetto per la grana rinnovo. Il Real ha proposto un prolungamento di contratto per tre anni alle stesse cifre, mentre il calciatore vuole un aumento del 15%.

La notizia è trapelata alla stampa, mandando la società capitolina su tutte le furie, mettendo il calciatore ai margini del progetto. Il Real vorrebbe un calciatore da utilizzare, e lo scambio Diaz-Vazquez, seppur remoto, non appare utopico.