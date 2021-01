Calciomercato Milan, le ultime su Otavio: sfida italiana

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Otavio, trequartista in scadenza il prossimo 30 giugno con il Porto. Ecco la situazione

C’è anche Otavio sul taccuino del Milan. Il brasiliano classe 1995 ha un contratto in scadenza con il Porto il prossimo 30 giugno. Il club lusitano vorrebbe provare a blindare il calciatore con un nuovo accordo ma al momento le firme non sono arrivate e i rossoneri stanno monitorando la situazione in vista dell’estate.

Il Milan però non è l’unica squadra sulle tracce di Otavio, che in Italia – come riporta Il Mattino – piace anche al Napoli, oltre che all’Inter.

Leggi anche:

Sfida totale col Napoli

Si preannuncia dunque una lunga sfida di mercato tra i rossoneri e gli azzurri: gli obiettivi comuni, infatti, non sono pochi. Oltre al talento del Porto, entrambe i club sono sulle tracce di Thauvin, altro calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno, e Junior Firpo.

Il terzino del Barcellona è invece un obiettivo per l’immediato con il Milan che vorrebbe regalarsi un vice Theo Hernandez fin da subito