Colpo Junior Firpo | Milan, la posizione del Barcellona

Il Barcellona apre alla cessione di Junior Firpo. Il terzino mancino dei blaugrana è in cima alla lista del Milan per rinforzare la corsia sinistra

E’ Junior Firpo il prossimo obiettivo del Milan. I rossoneri vogliono completare la rosa con l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, che possa dare il cambio a Theo Hernandez.

Dopo Meite, Mandzukic e verosimilmente Tomori (non manca molto alla chiusura dell’affare), il Milan è pronto a mettere a segno il quarto colpo. Continuano ad arrivare conferme sull’interessamento per il giocatore del Barcellona, Junior Firpo.

Leggi anche:

Le richieste del Barcellona

Come riporta Calciomercato.it, la richiesta minima per la cessione del giocatore è di 12 milioni di euro. E’ questa, infatti, la cifra necessaria per ammortizzare a bilancio la spesa sostenuta dai blaugrana nel 2019.

Il Barcellona vorrebbe privarsi di Firpo a titolo definitivo o con un prestito – di almeno 3-4 milioni di euro – con obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni capiremo se queste sono condizioni che il Milan deciderà di accettare per un calciatore, che di certo non sarà un titolare.