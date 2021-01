Doppia Tegola | Milan, ufficiale: stop per Romagnoli e Saelemaekers

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers. I due giocatori fermati per un turno

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo il 18° turno di Serie A: tra i giocatori fermati per una giornata ci sono anche Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers.

I due rossoneri non saranno quindi a disposizione di Stefano Pioli per la prossima gara di campionato contro l‘Atalanta. Un turno di squalifica anche per Vignali dello Spezia, Chiriches del Sassuolo e Mancini della Roma; due, invece, per Marco Sau.

La lista degli indisponibili

Romagnoli e Saelemaekers si vanno dunque ad aggiungere alla lunga lista degli indisponibili di Stefano Pioli. Gabbia sarà certamente out per infortunio; si attendono, invece, novità in questi giorni per Ismael Bennacer, che ha ormai smaltito il problema muscolare. Per Rebic, Krunic, Calhanoglu e Theo Hernandez si aspetta che i loro tamponi siano negativi.