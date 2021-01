Colpo Tomori | Milan, subito a disposizione!

Il Milan accelera per chiudere per Fikayo Tomori. L’obiettivo è avere il centrale classe 1997 il più presto possibile a disposizione.

Alessio Romagnoli sarà costretto a saltare la partita contro l’Atalanta, per squalifica. Il capitano non giocherà il match importante di San Siro con i bergamaschi al pari di Matteo Gabbia, ancora infortunato.

Le condizioni di Kjaer non sono delle migliori ma dovrebbe essere al suo posto. La coperta dietro rischia però di essere ancora una volta corta, nonostante l’ennesima ottima prova di Kalulu. Il Milan è intenzionato a regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore, Fikayo Tomori. E’ lui il prescelto, dopo aver abbandonato la pista che portava a Simakan.

Accelerata per Tomori

Come raccontato, i rossoneri vogliono chiudere per il centrale del Chelsea già in settimana. I problemi di Romagnoli e Kjaer potrebbero spingere il Diavolo ad accelerare, chiudendo per Tomori già nelle prossime ore. L’affare dovrebbe andar in porto in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.