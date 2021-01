Mandzukic: “Milan club storico. Contento ci siano Kjaer e Rebic”

Le parole di Mandzukic ai microfoni di Milan TV, è la sua prima intervista da calciatore rossonero. Ecco le sue dichiarazioni

Milan TV ha intervistato per la prima volta Mario Mandzukic. L’attaccante è stato ufficializzato stamattina: arriva per sei mesi con opzione di rinnovo in caso di Champions. Sul perché ha detto sì al Milan, il croato non ha dubbi: “Perché è un club storico e soddisfa le mie ambizioni. Ho lavorato molto di recente per ottenere una chiamata come questa“.

Se è pronto per scendere in campo: “Sono sempre pronto, mi sono allenato tanto. Kjaer? Siamo arrivati insieme al Wolfsburg, sono contento di ritrovarlo. Mi fa piacere ci sia anche Rebic, l’ho chiamato due giorni fa per dirgli che sarei arrivato“.