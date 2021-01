Mandzukic al Milan, è ufficiale: scelto il numero di maglia

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Mandzukic, svincolato dopo le ultime esperienze con Juventus e Al Duhail. Prende un numero di maglia importante.

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche e il test dell’idoneità sostenuti ieri, oggi l’attaccante croato ha firmato con il club rossonero. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

«AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.». Confermata la scelta del numero 9.

L’ex centravanti di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus è un’aggiunta importante al reparto offensivo di Stefano Pioli. Vero che non è più giovanissimo e non gioca da diversi mesi, ma ha l’esperienza e le qualità per dare un contributo significativo alla squadra.

Corretta la scelta della dirigenza di prendere una punta che potesse sostituire Zlatan Ibrahimovic in caso di necessità. Il giovane Lorenzo Colombo è ancora acerbo, mentre Rafael Leao e Ante Rebic hanno caratteristiche differenti.