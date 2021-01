Thauvin, addio immediato al Marsiglia? La posizione del Milan

Thauvin lascerà Marsiglia, da capire se già a gennaio o in estate a parametro zero. Milan in agguato, ma ci sono più aspetti da valutare.

Non è un segreto che il Milan sia tra le squadre interessate a Florian Thauvin. L’esterno francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021, quindi rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato.

Il Marsiglia in questi mesi ha cercato di trovare un accordo per il rinnovo, però ha trovato un muro. Infatti, il giocatore è determinato a cambiare squadra. Bisognerà vedere se il trasferimento avverrà già nel mercato di gennaio oppure se verrà rinviato alla prossima estate.

Calciomercato Milan, il punto su Thauvin

Il quotidiano Tuttosport oggi conferma che il Milan è interessato a Thauvin. L’idea del club rossonero è quella di fare l’operazione in estate, quando il calciatore sarà tesserabile a parametro zero. Salvo sorprese, nessun investimento per portarlo subito a Milanello.

Ma dalla Francia è rimbalzata la notizia inerente un ultimatum che il Marsiglia avrebbe dato ai giocatori in scadenza di contratto a giugno. O rinnovano oppure si trovano una nuova squadra entro la fine di gennaio 2021. Uno scenario che potrebbe fare gioco alle concorrenti del Milan nella corsa a Thauvin.

Nell’organico rossonero ci sono già Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo come esterni destri offensivi, difficilmente la dirigenza ne prenderà un terzo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni di questa finestra invernale del calciomercato.