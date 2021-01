Theo Hernandez, il Milan cerca un vice | Firpo e le altre idee

Il Milan intende assicurarsi anche un terzino sinistro che possa sostituire Theo Hernandez. Piace Junior Firpo, sondati anche altri profili.

Presi un centrocampista e un attaccante, il Milan non vuole fermare il proprio calciomercato in entrata. Nel mirino ora ci sono un difensore centrale e un terzino sinistro.

Per la retroguardia c’è una trattativa avanzata con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto di Fikayo Tomori. Serve l’accordo completo sulle cifre, ma c’è ottimismo sul riuscire a sbloccare l’affare nelle prossime ore. Per quanto riguarda il ruolo di laterale mancino, per adesso il club è ai sondaggi.

Milan, Junior Firpo e gli altri vice Theo Hernandez

Il Milan vuole un vice di Theo Hernandez, che non ha un vero sostituto nel ruolo. Diogo Dalot viene adattato a sinistra, però è un destro e predilige agire sulla fascia destra. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo per rinforzare anche quella corsia.

Il Corriere dello Sport conferma che ci sono stati contatti con il Barcellona per Junior Firpo. Maldini ha telefonato alla dirigenza blaugrana per chiedere informazioni. Contatti anche con gli agenti. Il Milan cerca di intavolare la trattativa sulla base del prestito.

Ci sono degli ostacoli da superare. Innanzitutto il Barça deve trovare un sostituto. Inoltre, il cartellino di Junior Firpo viene valutato circa 20 milioni di euro. Senza dimenticare che ci sono anche altre squadre sull’ex Betis Siviglia. In Italia il giocatore interessa a Napoli e Inter.

La società di via Aldo Rossi ha fatto dei sondaggi anche per altri terzini sinistri. Sono circolati i nomi di Matias Vina del Palmeiras, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona e Iago dell’Augsburg. Vengono valutati più profili.

Il Milan sembra intenzionato a fare un’operazione in prestito per non appesantire il bilancio e valutare a fine stagione se investire o meno sul giocatore preso.