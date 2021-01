Adani esalta Maldini: “Sergio Ramos trema se Paolo lo chiama”

Adani ha parlato di Maldini con Vieri, Cassano e Ventola esaltando il direttore tecnico del Milan per il grande lavoro svolto da dirigente rossonero.

Ci sono grandi meriti di Paolo Maldini nel rilancio del Milan. Dalla scelta di Stefano Pioli a quella di diversi giocatori, passando per la gestione di tanti momenti che hanno caratterizzato gli ultimi 12-13 mesi.

La leggenda rossonera sta facendo vedere che anche da dirigente può dire la sua, dopo una carriera meravigliosa da giocatore. Ama il club per il quale lavora e ha grande voglia di riportarlo in alto. Il progetto avviato sta portando dei risultati e c’è fiducia per il futuro.

Milan, complimenti di Adani a Maldini

Tra coloro che elogiano Maldini per il suo operato al Milan c’è anche Daniele Adani, ex calciatore e da diversi anni commentatore su Sky Sport.

In occasione dell’ormai nota trasmissione Twitch ‘Bobo TV’ con Christian Vieri ha parlato così del direttore tecnico rossonero: «Se va dal Real Madrid, può anche non chiedere il permesso, gli aprono la porta già quando è per strada. Perché è Maldini. Se chiede il numero di Sergio Ramos, il giocatore trema perché dall’altra parte della cornetta c’è Maldini. Ha delle credenziali. E anche Massara e Moncada sono bravi, è gente di calcio che sa chi scegliere».