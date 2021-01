Conti a Parma per le visite mediche. Musacchio lo raggiunge?

Il Parma si sta rinforzando in questo calciomercato e ha preso Conti dal Milan. Un altro rinforzo dal club rossonero può essere Musacchio.

Andrea Conti è pronto per iniziare la sua avventura nel Parma. Il terzino è arrivato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Il trasferimento avviene con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza in Serie A della squadra emiliana. Il Milan, in caso di acquisto a titolo definitivo, incasserebbe circa 7 milioni di euro ed eviterebbe una minusvalenza a bilancio.

Calciomercato Milan, anche Musacchio a Parma?

Secondo quanto confermato da Sky Sport, il Parma è ancora interessato a Mateo Musacchio. La novità è che nelle ultime ore ci sarebbe stata una piccola apertura da parte del difensore argentino.

Il suo contratto con il Milan va in scadenza a giugno 2021 e non c’è margine per un rinnovo. Stefano Pioli e la società non puntano su di lui per il futuro. L’agente dell’ex Villarreal settimane fa aveva rivelato che l’intenzione era quella di rimanere in rossonero fino al termine della stagione, nonostante lo status da riserva.

Ma l’arrivo quasi imminente di Fikayo Tomori dal Chelsea per rinforzare la difesa del Milan potrebbe far scegliere a Musacchio di cambiare aria. Il centrale sudamericano, altrimenti, rischierebbe di passare altri mesi in panchina senza giocare praticamente mai. Invece a Parma o altrove avrebbe la chance di ritrovare continuità in campo.