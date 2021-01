Calciomercato Milan – Umtiti, conferme dalla Spagna | Ecco il prezzo

Il portale Spagnolo Todofichajes parla di un inserimento del Milan per Umtiti, in rotta col Barcellona e pronto a trasferirsi.

Dopo Mandzukic e Meite il Milan non si ferma sul mercato, ed è pronto assalto per un centrale, non necessariamente in questa sessione di mercato. Tomori è in arrivo, ma il suo alto prezzo di riscatto, circa 28 milioni di euro, non rende semplice il suo riscatto.

Dalla Spagna, dal sito Todofichajes, torna in voga il nome di Samuel Umtiti, in rotta col Barcellona per lo scarso utilizzo. Il difensore francese è pronto a lasciare la Catalogna già a gennaio, ma il Milan lo punta per giugno o, in casi estremi, qualora insorgessero complicazioni per Tomori già a gennaio.

Il prezzo di Umtiti

Il rendimento del centrale classe 1993 è calato dopo diversi problemi al ginocchio che lo hanno reso protagonista a singhiozzo in Catalogna. Per questo, oltre a uno stipendio molto esoso, il Barcellona chiede per lui 10 milioni di euro.

Una cifra nelle corde delle casse rossonere, che al momento però non vogliono forzare la mano, avendo posto come prioritario l’arrivo di Tomori. Umtiti è al momento il piano B, anche per giugno qualora il Diavolo non dovesse riscattare il centrale del Chelsea.