Colpo Tomori | La speranza del Milan: le ultime

Il Milan si augura di riuscire ad abbassare la cifra del riscatto per Tomori. Il Chelsea chiede ben 30 milioni di euro. L’affare dovrebbe comunque andare in porto

E’ solo questione di tempo e Fikayo Tomori sarà un giocatore del Milan. Anche La Gazzetta dello Sport conferma, che Paolo Maldini ha da tempo raggiunto un accordo con il giocatore. Manca ancora quello totale con il Chelsea ma non tarderà ad arrivare.

L’affare, come più volte raccontato, andrà in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che non sarà certo basso. Trattare con gli inglese non è mai facile: la richiesta continua ad essere di 30 milioni di euro, con il Milan che non vorrebbe andare oltre i 20 milioni.

A disposizione contro il Cagliari

La chiusura è prevista nelle prossime ore con Tomori che volerà a Milano già tra oggi e domani. I rossoneri contano di avere il centrale a disposizione già per il match contro l’Atalanta. La squalifica di Alessio Romagnoli e le condizioni non brillanti di Kjaer, che si va ad aggiungere all’infortunato Gabbia, hanno spinto il Milan ad accelerare per Tomori, pronto ad essere il terzo colpo di questo importante calciomercato.