Calciomercato Milan – Colpo dal Barcellona: Maldini vuole convincerlo!

Il Milan continua la trattativa col Barcellona per il terzino sinistro: non è facile perché ci sono due ostacoli

Il calciomercato del Milan non è finito, a quanto pare. Dopo Meité e Mandzukic, i rossoneri sono pronti a chiudere per Tomori: arriverà in città nelle prossime ore, Maldini vuole metterlo a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro l’Atalanta (out anche Romagnoli per squalifica). Ma oltre al difensore del Chelsea, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, il Milan potrebbe fare un’altra operazione.

Andrea Conti farà le visite mediche con il Parma: la società di via Aldo Rossi ha deciso di cederlo perché evidentemente non crede più in lui. Così Pioli avrebbe Calabria e Dalot per la corsia destra, mentre a sinistra rimarebbe il solo Theo Hernandez (anche se il calciatore in prestito dal Porto è stato spesso adattato lì). Ecco perché nella testa di Maldini potrebbe esserci un ultimo colpo proprio in quella posizione. Junior Firpo è l’uomo individuato dai rossoneri, e i contatti col Barcellona sono partiti.

Leggi anche:

I dubbi di Junior Firpo

Il Barça lo valuta 20 milioni di euro, il Milan sta trattando per un prestito oneroso con diritto di riscatto. I catalani sono disposti a discuterne, ma i rossoneri devono convincere anche il calciatore. Infatti Firpo è interessato all’addio perché al Barcellona gioca poco; nella sua testa però c’è l’idea di andare in una squadra dove potesse fare il titolare, cosa che il Milan non può offrirgli perché da quella parte c’è Theo Hernandez. Maldini però potrebbe puntare sul fatto che le partite son tante e ad oggi, fra infortuni, positivi e squalifiche, è davvero dura parlare di titolari e riserve.

Insomma, non è una trattativa semplice; nonostante questo, i contatti vanno avanti e il Milan spera di chiudere entro la fine del mercato. Sarebbe un rinforzo davvero importante per Pioli, che avrebbe così a disposizione un’altra alternativa lì a sinistra. Firpo è perfettamente in linea coi parametri di Elliott: 20 milioni è una cifra alta – e anche quello rappresenta un ostacolo -, ma con il diritto di riscatto i rossoneri avrebbero la possibilita di decidere se acquistarlo definitivamente o meno. C’è da capire, però, se il Barcellona è disposto o meno a cederlo a queste modalità.