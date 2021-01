Bastoni, l’agente: “Solo Maldini forte come lui alla sua età”

La dichiarazione dell’agente di Bastoni che fa discutere, visto il paragone eccellente con l’altra parte di Milano.

Uno dei migliori prospetti italiani in circolazione è sicuramente Alessandro Bastoni, difensore classe ’99.

Il talento dell’Inter, divenuto ormai un titolare fisso per Antonio Conte, sta ricevendo numerosi elogi per la crescita e la maturità precoce dimostrata in stagione.

Il suo agente, Tullio Tinti, è intervenuto oggi in diretta radiofonica proprio per esaltare il momento di Bastoni.

Ai microfoni di Radio Uno il procuratore si è lanciato in un paragone davvero eccellente: “Alessandro è un predestinato. Non ho mai visto nessuno alla sua età giocare con questa naturalezza, forse soltanto Maldini. Ha un futuro splendente di fronte a sé”.

Bastoni dunque messo a confronto con Paolo Maldini, bandiera e storico capitano del Milan. Un paragone che in molti forse non apprezzeranno.

Maldini e il giovane talento nerazzurro forse hanno caratteristiche fisiche simili, ma la qualità tecnica di Paolo era già indiscussa a 20 anni, quando seppur destro naturale fu lanciato da terzino sinistro con risultati enormi.