Ibrahimovic, siparietto con l’inviato: “Vai a correre e poi vediamo”

Il siparietto tra Zlatan Ibrahimovic e Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ieri al termine di Cagliari-Milan.

In grande forma Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dopo la lunga assenza per gli infortuni muscolari è tornato a dominare in campo.

Due gol e una grande prestazione ieri a Cagliari. Ma anche a livello di umore Ibra ha dimostrato di stare piuttosto bene.

L’emittente Sky Sport ha pubblicato oggi un video del siparietto avvenuto al termine del match della Sardegna Arena, tra Ibrahimovic e l’inviato Peppe Di Stefano.

Ibrahimovic si è presentato ai microfoni di Sky dopo il fischio finale, leggermente provato visti i 90 minuti in campo.

Nel commentare la propria forma fisico-atletica Ibra ha punzecchiato il suo interlocutore: “Quanti anni hai? Meno di me? Allora vai a correre per me, poi ti intervisto io e vediamo”.

Uno spiritoso Zlatan che ironizza sulla sua età (va verso i 40 anni), ma allo stesso tempo è consapevole di essere elemento ancora determinante e intoccabile per il Milan.