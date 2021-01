Clamoroso Roma, Fonseca fa 6 cambi | Cosa dice il regolamento

Fonseca ha fatto sei cambi in Roma-Spezia di Coppa Italia: ecco cosa dice il regolamento in merito

Davvero incredibile ciò che è successo stasera in Roma–Spezia, partita di Coppa Italia. La squadra di Italiano è passata ai quarti con il risultato di 4-2, maturato nei tempi supplementari (2-2 il risultato dei 90′ regolamentari). I giallorossi hanno giocato in nove dall’inizio della prima frazione di 15′ per una doppia espulsione: Mancini e Pau Lopez.

A questo punto è successo qualcosa di incredibile. Paulo Fonseca ha effettuato un cambio, che è in realtà il sesto. E questo, ovviamente, non è previsto nel regolamento. Infatti i cambi a disposizione sono cinque, e restano questi anche in caso di supplementari. Con i consueti tre cambi nei 90′ regolamentari, è invece previsto un cambio in più nei supplementari, ma non in questo caso.

E quindi? Questo significa che la Roma ha perso sul campo, ma l’avrebbe persa comunque a tavolino. E sarebbe stata la seconda in questa stagione dopo quella di inizio anno contro l’Hellas Verona. Un qualcosa di assurdo e di inammisibile a questi livelli. Chiaramente sui social è già partita la corsa all’ultimo meme.

Sostituzioni, cosa prevede il regolamento

Come abbiamo anticipato poco fa, l’IFAB, l’International Football Association Board, dopo il lockdown ha proposto le cinque sostituzioni alla FIFA per aiutare le squadre a gestire meglio le forze in vista dei tanti impegni. Il Consiglio Federale della FIGC lo ha approvato e ha mantenuto questa modifica al regolamento anche per questa stagione (non tutti i campionati in Europa lo hanno fatto). Ecco, di seguito, il passaggio chiave del comunicato della FIGC in merito alla questione sostituzioni:

“Per effettuare le cinque sostituzioni ogni squadra può utilizzare al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco, nonché, nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari, una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare”.

Insomma, le cinque sostituzioni non prevedono una in più nei tempi supplementari, ma si specifica soltanto che anche nei tempi supplementari c’è uno slot per effettuare i cambi. A differenza, come già anticipato, di quanto previsto nel regolamento normale, ovvero quello pre–Covid: tre sostituzioni durante i 90′, una in più in caso di supplementari. Ecco perché quello della Roma è un errore davvero clamoroso.