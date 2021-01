Mandzukic al Milan, la “sentenza” di Antonio Cassano

Antonio Cassano dice la sua sul trasferimento di Mario Mandzukic al Milan, ufficializzato dal club rossonero

E’ ormai diventato un appuntamento molto seguito dagli appassionati di calcio, la BoboTV sul canale Twitch di Christian Vieri. Ogni settimana, l’ex attaccante di Inter e Milan ospita sulla sua tv virtuale Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano per discutere dei temi di attualità calcistica, Serie A e non solo.

Dichiarazioni quelle degli ospiti di Vieri e dello stesso Bobo che, al termine della trasmissione, trovano spesso spazio e risalto sui siti di informazione calcistica. Tra queste non mancano quelle di Antonio Cassano che ha commentato l’approdo al Milan di Mario Mandzukic.

Cassano su Mandzukic al Milan

A sollevare il tema Mandzukic-Milan nel corso della diretta odierna è stato Vieri. “Lo hanno preso per sostituire Ibrahimovic. Quando non c’è Ibra, gioca lui” incalza Bobo. Pronta la risposta di Cassano: “Secondo me farà una grande fatica. La squadra ormai gira e quando manca Ibra devi mettere Rebic oppure Leao a fare da centravanti. Deve riprendere. Ci vuole un mese, un mese e mezzo per riprendere. Non so quanto può essere utile però – conclude – hanno fatto un grande acquisto.”

CLICCA QUI PER ASCOLTARE L’INTERVENTO DI CASSANO SU MANDZUKIC

Un acquisto quello di Mandzukic sì molto importante ma che, indubbiamente, divide gli stessi tifosi rossoneri e gli addetti ai lavori. Tra dubbi e certezze, toccherà al croato rispondere sul campo e, stando alle prime dichiarazioni da rossonero, rese al canale ufficiale del club nel primo giorno di allenamenti a Milanello, la risposta non si farà certo attendere