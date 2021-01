Calciomercato Milan – Yazici obiettivo per l’estate | I dettagli

Il calciomercato del Milan è sempre attivo anche in ottica futura. Un nome caldissimo è quello di Yusuf Yazici del Lille. Noi lo conosciamo bene

La dirigenza rossonera con il supporto dell’area scouting è continuamente a lavoro per scovare nuovi rinforzi adatti alla rosa del Milan. Il calciomercato di gennaio sta risultando essere molto prolifico per la società e la squadra, ma Maldini e Massara pensano anche al futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Milan è sulle tracce di Yusuf Yazici. Come dimenticare questo nome? Il trequartista è stato l’autore della tripletta rifilata al Milan in Europa League, una sconfitta che difficilmente i tifosi rossoneri potranno scordare.

Ebbene, il profilo di Yazici piace molto alla dirigenza rossonera: in Turchia ne sono certi. Yusuf ha un contratto che lo lega al Lilla sino al 2024, e per questa stagione il club francese non vuole sentirne di privarsi del calciatore. Per tale motivo si prospetta un possibile affare in estate.

Yusuf Yazici: ruolo e caratteristiche

Yazici ha già messo a segno 5 gol con la maglia del Lilla in questa stagione. È un centrocampista assolutamente offensivo, dotato di un buon piede (mancino), è molto veloce ed abile con la palla al piede.

Al Milan manca proprio un calciatore mancino che sappia battere i calci piazzati e Yazici è molto bravo in questo. Può essere utilizzato sia da trequartista puro, sottopunta; o da esterno destro d’attacco.

Con la possibile uscita di Samu Castillejo in estate, il profilo del 23enne Yazici potrebbe fare davvero al caso del Milan.