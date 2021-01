Cutrone, possibile ritorno in Serie A | Ritrova Conti!

Patrick Cutrone è ritornato al Wolverhampton dopo l’esperienza alla Fiorentina. Ma adesso c’è una squadra di Serie A sulle sue tracce

Patrick Cutrone, dopo il sofferto addio al Milan non ha avuto esperienze calcistiche del tutto positive. Dopo essere stato acquistato dal Wolverhampton e non aver trovato molto spazio in campo, c’è stata la Fiorentina a volerlo in prestito. Anche tra le fila viola, l’attaccante italiano non ha avuto fortuna ed è stato un’ eterna riserva, prima di Iachini e poi di Prandelli.

Da poco, Cutrone è tornato in Inghilterra: il mancato riscatto della Fiorentina ha causato il suo rientro al Wolves. Ma attenzione, adesso c’è il Parma sulle sue tracce. La squadra emiliana è proprio scatenata in questa sessione di calciomercato, e dopo aver prelevato Andrea Conti dal Milan, sembra stia sondando il terreno anche per l’ex rossonero Patrick Cutrone.

L’affare potrebbe riuscire soltanto se un attaccante dei gialloblù lasciasse il club. A riportare dell’interesse del Parma per Cutrone è Gianluigi Longari sul suo canale Twitter: