Calciomercato Milan – Conti, domani visite mediche col Parma

La notizia è degli ultimi minuti. Domani Andrea Conti effettuerà le visite mediche col Parma. Il terzino non sarà più un rossonero

Andrea Conti, con la partita di ieri contro il Cagliari, ha timbrato la sua ultima presenza nella rosa del Milan. Il terzino destro, ai margini del progetto rossonero già ad inizio stagione, si trasferirà stasera a Parma. Ad aspettarlo, domattina, le consuete visite mediche e la firma del contratto.

Leggi anche:

A confermarlo è Nicolò Schira. Il giornalista ha comunicato la notizia attraverso il suo canale Twitter:

Tomorrow Andrea #Conti will have medicals with #Parma. Done deal from #ACMilan on loan with obligation to buy (€7M). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2021