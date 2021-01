La provocazione di Gasperini: “Milan? I rigori fanno la differenza”

Il commento un tantino sarcastico di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sui rigori concessi al Milan.

Ieri il Milan, durante la sfida contro il Cagliari, ha ottenuto il dodicesimo rigore a favore della propria stagione.

Un numero da record, che conferma la pericolosità dei rossoneri in fase offensiva e le difficoltà dei difensori avversari nel fermare Ibra e compagni con le buone.

Nonostante la stragrande maggioranza dei penalty concessi fossero netti ed evidenti, c’è chi storce la bocca per tali decisioni arbitrali.

Oggi in tal senso è arrivato il commento di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta attualmente sesta in classifica.

In conferenza stampa il tecnico è stato interpellato proprio sul numero di rigori concessi al Milan: “I 12 rigori? Questione di bravura, per saperli ottenere ci vuole talento (ride, ndr). Certamente un numero così fa la differenza, noi non siamo certamente tra i più premiati”.

Una piccola osservazione sarcastica quella di Gasperini, che ammette come il Milan sia bravo a rendersi pericoloso con costanza nelle aree avversarie.

Ma non manca la nota ironica sulla capacità di andarsi a prendere il fallo da rigore. Le moviole comunque si sono espresse sempre difendendo l’atteggiamento dei calciatori rossoneri.