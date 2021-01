Mandzukic: “Pronto a combattere, un onore giocare per il Milan”

Il primo commento ufficiale di Mario Mandzukic dopo la firma del contratto con il Milan, ufficializzata stamattina.

Da stamattina Mario Mandzukic è un nuovo calciatore del Milan. Il club ha ufficializzato la firma sul contratto semestrale del croato.

L’ex Juventus e Bayern Monaco andrà ad impreziosire l’attacco a disposizione di Stefano Pioli, che era alla ricerca di un vice-Ibrahimovic di livello.

Mandzukic ha affidato al proprio account Instagram i primi commenti ed impressioni sul suo sbarco a Milanello, dopo l’esperienza in Qatar.

Un Mandzukic emozionato ma già pronto a mettersi in gioco con la maglia del Milan.

Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni tifoso rossonero. Pronto a combattere!“

Il Milan poco fa ha pubblicato anche un video dei primi passi di Mandzukic a Milanello. Il croato oggi ha svolto la sua primissima seduta di allenamento con i nuovi compagni.