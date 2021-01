Milan, 14 pali in stagione | E’ record in questa Serie A

Oltre ai tanti record positivi raccolti dal Milan in questa stagione, ce n’è uno che, al contrario, fa disperare squadra e tifosi

Nell’attuale stagione abbiamo visto un Milan nuovo, rinato. Questo percorso di rinascita ha però avuto inizio già nel 2020, quando mister Pioli è stato confermato alla guida dei rossoneri. Da quel momento in poi, i ragazzi non hanno più smesso di lottare e di mostrare grandi doti offensive e tattiche.

Il dato più rilevante conferma che il Milan, da quando è iniziato il campionato di Serie A 2020\2021 ha segnato ad ogni partita. Ogni match ha visto i rossoneri andare in rete, e in questo Milan non hanno segnato soltanto gli attaccanti: dalla difesa, al centrocampo sono stati tanti i rossoneri a mettere a segno qualche gol. Ci basta pensare a Calabria, che sta quasi diventando un bomber di questo Milan!!

Leggi anche:

Ma la feroce rincorsa degli uomini di Pioli alla porta avversaria ha molto spesso trovato un arduo nemico rappresentato da pali e traverse: il cosiddetto legno.

Ebbene il Milan dall’inizio del campionato ha colpito ben 14 legni, tra pali e traverse. Nessun’altra squadra in Serie A presenta un dato simile. È quindi un record per i rossoneri, certo non proprio positivo e fortunato; ma è sicuramente sintomo di una squadra che domina ogni match con grinta e con la porta avversaria come unica meta.

Meglio del Milan, nei top 5 campionati europei c’è il Lione di Garcia, che ha colpito ben 15 legni in stagione.

A riportare la statistica è MilanData attraverso il suo account Twitter: