Mandzukic, oggi il primo allenamento a Milanello – FOTO

Mario Mandzukic non ha perso tempo: dopo la firma del contratto e l’annuncio della società, il croato si è subito allenato a Milanello

Mario Mandzukic è nuovo giocatore del Milan. Soltanto a leggerla, questa frase appare surreale. Eppure è davvero così. L’acquisto di Mandzukic da parte della società rossonera ha sorpreso tutti e ha rotto ogni aspettativa.

Per tutta la stagione, ma anche precedentemente, il possibile acquisto dell’attaccante croato appariva essere un’opzione lontanissima. Invece Maldini e Massara, in accordo con la volontà del giocatore, sono riusciti a regalare questo grande colpo di mercato a tifosi e squadra.

Mandzukic dopo le visite mediche effettuate ieri, ha firmato oggi il contratto ed è stato annunciato dalla società. Come un vero guerriero ha scelto la maglia 9, numero attorno al quale hanno girato diversi pregiudizi e scaramanzie.

Mario ovviamente ha scelto di andar contro a queste fandonie, e come affermato sul suo canale Instagram è prontissimo ad aiutare la squadra.

Mandzukic subito a Milanello

Mario Mandzukic, dopo gli impegni burocratici con la società rossonera, si è subito recato a Milanello per svolgere il suo primo allenamento con la squadra e con Pioli. Le foto dell’evento sono state pubblicate sui canali social ufficiali del Milan. Sorrisi, sintonia e lavoro si possono notare in ogni scatto. Mario si è già rimboccato le maniche: è necessario il suo aiuto in quanto la squadra conta assenze importanti.

Già il match contro l’Atalanta può essere il banco di prova per l’attaccante croato.