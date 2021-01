Calciomercato Milan – E’ fatta per Tomori! | Arrivo nelle prossime ore

Fikayo Tomori sarà presto un calciatore del Milan. Il difensore è atteso nelle prossime ore a Milano. Ecco i dettagli

La notizia è appena arrivata. Il Milan e il Chelsea hanno trovato l’accordo e limato gli ultimi dettagli contrattuali per Fikayo Tomori. Il difensore inglese è atteso a Milano nelle prossime ore. È probabile che già domani possa effettuare le visite mediche e seguire l’iter d’inserimento nella società rossonera.

Leggi anche:

La notizia dell’accordo raggiunto ci arriva da Daniele Longo, che l’ha comunicata attraverso un tweet sul suo canale social:

#Tomori from #Chelsea to #Milan: a done deal. Operation on loan with option to buy. Player expected in Italy in the next few hours. @cmdotcom

— Daniele Longo (@86_longo) January 19, 2021