Mandzukic può essere convocato per Milan-Atalanta: transfer arrivato

Pioli può convocare regolarmente Mandzukic per lo scontro diretto Milan-Atalanta. Giunto il transfer internazionale per inserirlo in lista.

È Mario Mandzukic l’ultimo colpo ufficializzato dal Milan, che ha deciso di prendere un vero vice di Zlatan Ibrahimovic in attacco. Un nuovo centravanti fa comodo a Stefano Pioli.

L’ex Juventus non gioca da diversi mesi, precisamente dal 7 marzo 2020 quando vestiva la maglia dell’Al Duhail. Poi c’è stato lo stop del campionato del Qatar causa Covid-19 e a inizio luglio il croato ha firmato la risoluzione del contratto.

Mandzukic disponibile per Milan-Atalanta

Anche se non è ancora al 100% della forma, Mandzukic in questi mesi ha lavorato e non si è presentato in pessime condizioni a Milanello. Sabato la squadra di Stefano Pioli affronterà l’Atalanta a San Siro e il giocatore può essere convocato.

I colleghi di calciomercato.com hanno spiegato che il transfer internazionale necessario per inserire Mandzukic in lista è arrivato alla FIGC. L’ex Juventus è regolarmente convocabile per la prossima sfida di campionato.

Oggi il numero 9 rossonero ha lavorato a Milanello con i compagni non impiegati nell’ultimo match di Cagliari. Ci sono ancora due giorni di allenamento per fare dei progressi a livello di condizione. Pioli probabilmente lo porterà in panchina sabato a San Siro.