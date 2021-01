Sky – Tomori, corsa contro il tempo. Junior Firpo in stand-by

Il punto di Di Marzio sulle trattative per Tomori e Junior Firpo, ecco cosa ha detto il noto esperto di calciomercato

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato – L’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle due trattative in cui è coinvolto il Milan in questi giorni: Tomori e Junior Firpo. Ecco il punto della situazione del noto esperto di mercato.

“Tomori è una corsa contro il tempo: il piano è di averlo anche domani notte per portarlo sabato a San Siro. Si tratta ancora sul rinnovo: il Milan pur di averlo concluderà l’operazione, i tempi sono un po’ più lunghi anche perché extra comunitario. Junior Firpo è in stand-by. Non si sa se il Barcellona prenderà il sostituto, in più anche il calciatore, diventato padre da poco, preferirebbe non spostarsi”.