Colpo Tomori | Milan, i dettagli dell’accordo

Il Milan per riscattare Tomori dovrà versare una cifra superiore ai 28 milioni di euro. Confermato l’arrivo domani del difensore

Gianluca Di Marzio conferma quanto detto in precedenza. Fikayo Tomori domani sarà a Milano per svolgere le visite mediche. La speranza di poterlo convocare per la partita contro l’Atalanta resta viva.

Il noto giornalista ha fatto chiarezza anche sulle cifre. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto a 28,2 milioni di euro. Il Chelsea, che avrebbe voluto 30 milioni, è riuscita così a far un piccolo sconto ai rossoneri.

Il Milan si allenerà in mattinata e per il centrale sarà dunque impossibile esserci. Stefano Pioli potrebbe comunque decidere di convocarlo vista la coperta corta in difesa, per via delle assenze di Gabbia (infortunio) e Romagnoli (squalificato), oltre alle non perfette condizioni fisiche di Kjaer.