Calciomercato Milan, Tomori vola in Italia: tutto fatto!

Fikayo Tomori domani in mattinata sarà a Milano per svolgere le visite mediche. Accordo totale con il Chelsea: ora Pioli spera di averlo subito a disposizione

Tutto come previsto, Fikayo Tomori sarà un giocatore del Milan. L’accordo con il Chelsea è stato finalmente raggiunto e domani sarà a Milano per le visite mediche.

E’ una corsa contro il tempo: l’obiettivo di Stefano Pioli è stato sempre quello di averlo a disposizione per la partita contro l’Atalanta. E’ complicato ma non impossibile: l’arrivo è previsto per la mattinata così da potersi recare subito a La Madonnina.

Impossibile un allenamento con il resto dei compagni domani, visto che la rifinitura è in programma in mattinata. La convocazione per il match di San Siro contro i bergamaschi – se tutto dovesse andare per il verso giusto – non è, però, da escludere.

Panchina possibile

Il Milan, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Gabbia e la squalifica di Alessio Romagnoli, oltre alle condizioni non ottimali di Simon Kjaer.

Avere Tomori in panchina potrebbe far stare più tranquilli. Il terzo colpo del calciomercato di gennaio è dunque pronto, finalmente, ad iniziare la propria avventura in rossonero.