Calabria-Milan, contatti in corso | Rinnovo vicino

Si discute del possibile rinnovo contrattuale del terzino destro Davide Calabria, ormai intoccabile della squadra di Pioli.

Non sarà uno dei nomi prioritari per quanto riguarda le trattative per il rinnovo contrattuale. Ma il Milan comincia a muoversi sul fronte Davide Calabria.

La situazione del numero 2 rossonera è sicuramente da sistemare, anche se non urgente. Il suo accordo attuale scade il 30 giugno 2022.

C’è tempo dunque per formalizzare un nuovo accordo, ma secondo Calciomercato.com, i rossoneri stanno già lavorando per non lasciarsi sfuggire il terzino.

Leggi anche:

Nelle ultime ore è andato in scena un colloquio tra la dirigenza del Milan ed i rappresentanti della You First Sports, l’agenzia che cura gli interessi di Calabria.

Sensazioni positive sono fuoriuscite dal suddetto meeting. L’intento comune è quello di trovare una base di accordo per prolungare il contratto del difensore classe ’96, divenuto ormai un titolarissimo per Stefano Pioli.

Calabria in questa stagione ha quasi sempre giocato titolare, all’occorrenza anche nel ruolo inedito di centrocampista centrale.

Il terzino attualmente percepisce 2 milioni netti a stagione. Molto probabile che il Milan possa concedere a Calabria un meritato aumento di stipendio, salendo a 2,5 più eventuali bonus.

C’è anche la volontà di blindarlo a lungo termine: per Calabria pronto un contratto nuovo di zecca per almeno altre 4-5 stagioni.