Calciomercato Milan – Ufficiale: Conti è del Parma

Il Milan ha ufficialmente ceduto Andrea Conti al Parma. L’ex Atalanta ha superato visite mediche e firmato il contratto con il nuovo club.

Andrea Conti è un nuovo giocatore del Parma. Il club emiliano ha depositato il contratto del terzino destro, come risulta dal sito ufficiale della Lega Serie A.

L’operazione si può dire definitivamente conclusa. Conti lascia il Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’obbligo di acquisto del cartellino scatta in caso di salvezza della squadra gialloblu, che dovrà poi versare circa 7 milioni di euro alla società rossonera.

Nella giornata di ieri l’ex Atalanta è approdato a Parma per svolgere le consuete visite mediche e poi firmare il contratto. È già stato presso il centro sportivo di Collecchio ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore Roberto D’Aversa per aiutare la squadra a conquistare la salvezza in Serie A.

Kyle Krause, presidente del Parma, ha pubblicato sui social network la foto della firma di Conti. C’è soddisfazione nell’ambiente gialloblu per il colpo arrivato dal Milan.

AGGIORNAMENTO 12:25 – La società rossonera ha emesso il comunicato ufficiale sulla cessione del calciatore: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di opzione per l’acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti al Parma Calcio 1913. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva».