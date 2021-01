Calciomercato Milan sempre nel vivo, in entrata e in uscita, dopo le ufficializzazioni di Mandzukic e Meité

10:30: Intanto Mandzukic impressiona a Milanello per condizione fisica e test: ci vorranno un paio di settimane per averlo al top della forma.

09:30: Junior Firpo si allontana dal Milan per una serie di motivi: c’è distanza fra l’offerta del Milan e la richiesta del Barcellona sul riscatto, il calciatore non è convinto di trasferirsi e in più i catalani non sanno ancora se riusciranno a prendere un sostituto.

08:30: Il Milan accelera per Tomori: Maldini vuole chiudere nelle prossime ore per metterlo a disposizione di Pioli per la partita di sabato contro l’Atalanta. C’è ancora un po’ di distanza fra domanda e offerta sulla cifra del riscatto, ma l’accordo arriverà.

Le notizie di mercoledì 20 gennaio

19:45: Il Milan pensa a Lisandro Martinez dell’Ajax per la difesa in estate: costa 30 milioni.

16:27: Il Milan guarda in Olanda: piace Senesi del Feyenoord, ma la cifra richiesta è di 35 milioni. Sul calciatore ci sono anche Inter e Real Madrid.

16:10: Arrivato il transfer, Mandzukic potrebbe essere convocato per Milan–Atalanta di sabato.

15:45: Adani esalta Maldini: “Se lo chiama, Segio Ramos trema“.

15:14: Meite si è presentato in conferenza stampa: “Volevo solo il Milan, sono pronto ad aiutare“.

13:25: Conti è a Parma per le visite mediche, presto potrebbe raggiungerlo anche Musacchio: i ducali stanno pensando di chiedere anche il centrale.

12:38: Non solo Junior Firpo, il Milan ha messo nel mirino diversi terzini sinistri. Fra questi c’è anche Matias Vina, accostato ai rossoneri anche un anno fa.

11:30: Dalla Spagna – Il Milan avrebbe chiesto al Barcellona anche Samuel Umtiti: costa 10 milioni di euro.

10.45: Sono previsti ulteriori contatti nella giornata odierna tra Milan e Barcellona per Firpo. I rossoneri vogliono provarci nonostante la trattativa non sia certo agevole per le pretese dei blaugrana e dello stesso calciatore

Milan su Tomori e Firpo

Dopo aver messo a disposizione di Pioli, Mandzukic e Meité, il Milan punta a rafforzare ulteriormente l’organico. Sistemato il centrocampo e l’attacco, ora tocca alla difesa, reparto che necessita di almeno un difensore centrale da affiancare a Kjaer e Romagnoli.

Con Gabbia ancora infortunato e Musacchio fuori dalle scelte di Pioli, il Milan continua a trattare Tomori con il Chelsea. L’allenatore dei Blues, Lampard, ha già congedato il difensore avallandone la cessione in prestito. Ogni giorno è quello buono per l’arrivo del centrale inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A riguardo, i Blues chiedono almeno 30 milioni, cifra che il Milan punta ad abbassare. Schermaglie che non dovrebbero comunque compromettere il buon esito dell’affare.

A sorpresa, il Milan potrebbe prendere anche un altro terzino per far rifiatare Hernandez. Il nome più gettonato è quello di Junior Firpo del Barcellona. Trattativa difficile. Contatti frequenti tra le parti. Due gli ostacoli principali, l’elevata cifra chiesta dai blaugrana per il riscatto (almeno 20 milioni) dal prestito e la volontà del calciatore che vorrebbe un posto da titolare.

Conti al Parma, ci siamo

L’eventuale acquisto di un altro terzino è legato anche alla cessione di Andrea Conti atteso dal Parma. Accordo totale tra i rossoneri e ducali. Il calciatore, schierato da Pioli negli ultimi minuti del match contro il Cagliari, ha già salutato i compagni ed è atteso dalle visite mediche propedeutiche alla formalizzazione del trasferimento.

In uscita, attenzione anche alla possibile partenza di Musacchio che, con Tomori, finirebbe ulteriormente ai margini e di Colombo.