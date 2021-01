Milan-Chelsea, affare fatto: Tomori ai dettagli!

Ormai ai dettagli l’operazione Fikayo Tomori tra Milan e Chelsea: i rossoneri lo vogliono per la sfida all’Atalanta.

Si avvicina sempre più il terzo colpo in entrata del Milan per questo mercato di riparazione. I rossoneri a breve sembrano pronti ad annunciare il rinforzo in difesa.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’affare Fikayo Tomori è ormai ai dettagli. Il centrale inglese è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore rossonero.

Accordo raggiunto con il Chelsea per quanto riguarda la modalità del trasferimento: prestito con diritto di riscatto più basso rispetto ai 30 milioni inizialmente richiesti dai Blues.

Leggi anche:

Tomori ad un passo, il Milan lo attende in serata

Secondo gli aggiornamenti forniti dall’esperto di calciomercato, in queste ore Milan e Chelsea si starebbero scambiando i documenti necessari per chiudere l’operazione.

Tutto fatto dunque per l’acquisto del difensore classe ’97, scelto dalla dirigenza rossonera come il rinforzo ideale per Stefano Pioli.

Addirittura il Milan spera di ottenere il placet del club inglese per far volare direttamente quest’oggi Tomori in direzione Milano, così da poter fargli svolgere tra stasera e domattina le visite mediche di rito.

Se fosse possibile Tomori incontrerebbe i nuovi compagni domani, per il primo allenamento della sua carriera milanista.

Si sta lavorando dunque per accelerare i tempi, visto che Pioli vorrebbe avere Tomori a disposizione già per Milan-Atalanta di sabato 23 gennaio.