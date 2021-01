Calciomercato Milan, affare Umtiti: il Barcellona fissa il prezzo

Il Barcellona fissa il prezzo per Umtiti. Il difensore, che piace al Milan, può lasciare la Spagna per una cifra sui 10-12 milioni di euro

Stando agli ultimi rumors di calciomercato, ci sarebbe anche il nome di Samuel Umtiti sul taccuino del Milan. Il difensore francese, protagonista di un avvio di stagione alquanto complicato per via di un infortunio, è tornato a disposizione di Koeman ma può lasciare il Barcellona.

In Spagna arrivano conferme: il club blaugrana non si opporrebbe alla cessione del calciatore classe 1993. La valutazione che ne farebbe il Barcellona – secondo quanto riporta ‘AS‘ – sarebbe di 10/12 milioni di euro.

Una somma non certo proibitiva ma gli ostacoli sono altri, a partire dall’importante stipendio percepito. Bisogna fare i conti, inoltre, con un calciatore alle prese spesso con degli infortuni.

Leggi anche:

Priorità Tomori

Le priorità in casa Milan, però, ad oggi sembrano altre. Il primo nome in cima alla lista per rafforzare il pacchetto arretrato è certamente quello di Tomori, pronto a sbarcare a Milano, già nelle prossime ore. Dopo si valuterà se riscattarlo o meno.

Attenzione così, per l’estate, al ritorno di fiamma per Simakan, che continua ad essere particolarmente apprezzato. Senza l’infortunio che lo terrà fuori dai campi due mesi, con ogni probabilità, sarebbe stato lui il rinforzo per per la difesa.