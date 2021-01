Fikayo Tomori: chi è il difensore ambito dal Milan, carriera e curiosità

Con Simakan infortunato a un passo dal trasferimento al Milan, i rossoneri ora puntano il giovane difensore centrale del Chelsea. Conosciamolo meglio

Un rinforzo in difesa. Questa l’esigenza prioritaria del Milan nel calciomercato di gennaio. Sembrava davvero a un passo l’approdo in rossonero di Simakan, il difensore dello Strasburgo già inseguito, invano, la scorsa estate poi l’infortunio e la conseguente operazione hanno bloccato, forse, definitivamente la trattativa. Il Milan, comunque, non si è fatto trovare impreparato e ha già individuato l’alternativa in Fikayo Tomori del Chelsea, rinforzo che potrebbe arrivare in prestito dopo l’apertura dei Blues alla cessione.

Tomori, la carriera

Classe 1997, Tomori è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, nel quale è entrato da piccolo. Una trafila coronata nel maggio 2016 con l’esordio in prima squadra nel match dell’ultima giornata contro il Leicester di Ranieri, fresco vincitore della Premier League.

Nel gennaio 2017, Tomori viene ceduto in prestito al Brighton poi, al termine del campionato, passa sempre a titolo temporaneo all’Hull City in Championship. Con i Tigers, il difensore gioca con discreta continuità ma non riesce a guadagnarsi la conferma con il Chelsea che lo cede ancora in prestito, stavolta, al Derby County nella stagione 2018-19.

Con i Rams, guidati dall’attuale allenatore dei Blues Frank Lampard, perde lo spareggio decisivo per la promozione in Premier League contro l’Aston Villa. Un’annata comunque positiva che gli vale il ritorno al Chelsea proprio con Lampard in panchina. Nella scorsa Premier League, pur giocando con discontinuità, si toglie la soddisfazione del primo gol con i londinesi nel 2-5 contro il Wolverhampton. Nella stagione in corso ha giocato solo 45′ nella sconfitta 0-2 contro il Liverpool a settembre.

Leggi anche

Le caratteristiche tecniche

Dotato di un fisicità notevole e di buona tecnica, Tomori può ricoprire oltre al ruolo di centrale di difesa anche quello di terzino di destra, posizione quest’ultima in cui Lampard lo ha più impiegato in più di un’occasione. E’ il tipico profilo di difensore moderno, completo e con ampi margini di miglioramento, motivo ulteriore per cui il Chelsea è disposto a cederlo in prestito per permettergli di maturare altrove dove potrebbe trovare più spazio.

Le curiosità

Classe 1997, è nato a Calgary in Canada da genitori di origini nigeriani. Successivamente si è trasferito in Inghilterra.

Dopo 3 presenze con il Canada U20 ha optato per la Nazionale Inglese con la quale ha vinto il Mondiale Under 20 nell’edizione 2017, nella quale Tomori e compagni batterono l’Italia in semifinale. Vanta una presenza anche con la Nazionale maggiore in uno spezzone di partita contro il Kosovo nelle qualificazioni a Euro 2020. Con l’Under 21 ha disputato gli Europei 2019 in Italia.

Due le vittorie con il Chelsea, entrambe nel settore giovanile. Con la seconda squadra dei Blues ha vinto due edizioni di Youth League consecutive nel 2014-15 e nel 2015-16.

Non ha avuto un’infanzia-adolescenza facile. In un’intervista ha dichiarato che i genitori nonostante le difficoltà non gli hanno mai fatto mancare nulla. “Loro e Dio sono i miei riferimenti”, ha dichiarato.