Thauvin al Milan, il Marsiglia non molla | Mossa disperata!

Il Marsiglia tenterà un ultimo assalto agli agenti di Thauvin per cercare di non perderlo a parametro zero a giugno.

In Francia si continua a parlare del possibile ingaggio da parte del Milan di Florian Thauvin, attaccante transalpino classe ’93.

L’esterno offensivo del Marsiglia è in scadenza di contratto a giugno e ha già rifiutato alcune proposte di rinnovo in passato.

Ma secondo le ultime indiscrezioni del portale Le10sport.com, la società provenzale potrebbe fare un ultimissimo tentativo nei prossimi giorni.

L’OM insiste: ultima offerta per blindare Thauvin

Pare proprio che il Milan dovrà dunque guardarsi dal ritorno dell’OM, che proverà fino all’ultimo a blindare Thauvin.

A breve arriverà l’ultima offerta di Pablo Longoria, direttore dell’area tecnica marsigliese. Un’offerta a salire per il rinnovo dell’attaccante, anche se le cifre non sembrano ancora accontentare le sue richieste.

Thauvin intende lasciare la Francia sia per una scelta di carriera, con la volontà di esibirsi in un nuovo campionato, sia per questioni economiche.

Il Milan è dato da tutti in pole, anche perché la proposta informale giunta da Paolo Maldini potrebbe accontentare notevolmente le aspettative del giocatore e del suo entourage.

Ma occhio alle prossime settimane. Entro fine gennaio il Marsiglia farà i suddetti ultimi tentativi, puntando sul fatto che Thauvin è considerato dal tecnico Villas-Boas un punto fermo della formazione biancoceleste.