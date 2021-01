Calciomercato Milan – Colpo dal Feyenoord | Sfida a Inter e Real!

Il Milan ha messo gli occhi su Marcos Senesi, difensore in forza al Feyenoord. Sulle tracce del calciatore anche l’Inter e altre squadre.

Il Milan guarda anche all’Olanda per rinforzarsi in futuro. Tra i giocatori nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara c’è anche Marco Senesi.

A rivelare la notizia è De Telegraaf, che accosta il difensore del Feyenoord al club rossonero. Gli osservatori stanno seguendo il giocatore argentino, ma c’è la forte concorrenza di Inter e Real Madrid da battere. Non sarà un’operazione semplice, nel caso in cui il Diavolo decidesse di intavolare una trattativa.

Calciomercato Milan, piace Senesi: il prezzo

Per quanto concerne la valutazione del cartellino, il Feyenoord spara altissimo: 35 milioni di euro. Un prezzo decisamente esagerato. Più realisticamente Senesi vale 18-20 milioni. Ovviamente il club di Rotterdam spera in un’asta per guadagnare il più possibile dalla cessione del calciatore.

Senesi è arrivato in Olanda nell’estate 2019 proveniente dal San Lorenzo. Il Feyenoord ha investito 7 milioni per acquistarlo. Il 23enne argentino è un difensore centrale, ma in caso di necessità può essere adattato a terzino sinistro. È subito diventato titolare della squadra di Rotterdam e a fine stagione potrebbe mettersi alla prova in un campionato maggiormente impegnativo.

Il Milan lo segue con attenzione, ma anche l’Inter e altre società europee importanti tengono d’occhio Senesi. Ogni discorso, comunque, rinviato alla prossima finestra estiva del calciomercato.