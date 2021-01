Calciomercato Milan – Un club chiede Colombo in prestito

Colombo potrebbe lasciare il Milan nella finestra invernale del calciomercato. Non mancano le richieste per il 18enne centravanti rossonero.

L’arrivo di Mario Mandzukic toglie inevitabilmente spazio a Lorenzo Colombo, che già ne aveva poco. Normale pensare che il giovane attaccante rossonero possa lasciare Milanello.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il Crotone ha chiesto il prestito del numero 29 del Milan. Bisognerà vedere se questa trattativa sarà destinata a decollare oppure no. Sicuramente al ragazzo sarebbe utile trascorrere il resto della stagione in una squadra che può dargli un minutaggio maggiore.

Colombo, meglio Crotone o Serie B?

Non è detto che il Crotone sia la soluzione ideale, visto che il club deve salvarsi e a un certo punto potrebbe non puntare troppo su un giovane di proprietà di un’altra società. Forse un prestito in Serie B offrirebbe maggiori garanzie di impiego per Colombo, centravanti che ha bisogno di giocare per crescere.

Il Milan punta su di lui per il futuro e valuterà le proposte che arriveranno in questi giorni del calciomercato invernale. Una soluzione verrà concordata con il ragazzo e il suo agente.