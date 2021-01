Calciomercato Milan – Due colpi a parametro zero: arrivano conferme

Il Milan è attento alle occasioni a parametro zero per la prossima finestra di mercato. Maldini e Massara puntano Thauvin e Otavio.

Tra i giocatori ingaggiabili a parametro zero nella prossima estate c’è anche Florian Thauvin, e il Milan lo prende in forte considerazione. È un profilo che piace a Paolo Maldini e Frederic Massara.

L’esterno offensivo francese ha collezionato 84 gol e 60 assist nelle 263 presenze con il Marsiglia. Il classe 1993 di Orleans è un calciatore che può fare molto comodo a Stefano Pioli. Sarebbe un’ottima aggiunta sulla fascia destra offensiva, dove ora si alternano Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, arrivano Thauvin e Otavio?

Il Milan è interessato a prendere Thauvin a parametro zero per la prossima estate. Salvo sorprese, non cercherà di portarlo subito a Milanello. Il quotidiano Tuttosport conferma che Maldini e Massara vogliono prendere il giocatore al termine della stagione.

Ma Thauvin può non essere l’unico colpo a parametro zero del Diavolo. Infatti, è confermato l’interesse anche per Otavio del Porto. Pure il fantasista brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Il Milan ha già chiesto informazioni e dal Portogallo è rimbalzata anche la notizia di un’offerta contrattuale presentata all’ex Internacional de Porto Alegre.

In vista del prossimo calciomercato estivo la società di via Aldo Rossi valuta le varie occasioni e potrebbe ingaggiare alcuni rinforzi a parametro zero. Thauvin e Otavio sono nel mirino.