Calciomercato Milan

In Francia sono certi: il Milan non ha ancora fatto un’offerta per il calciatore, ma lo farà nelle prossime settimane

Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio. Il Milan finora è stato protagonista con due acquisti ufficiali: Meite, presentato oggi in conferenza stampa, e Mario Mandzukic. Ma non è finita: Paolo Maldini chiuderà anche per Tomori nelle prossime ore. L’obiettivo, stando alle ultime indiscrezioni, è quello di finalizzare l’acquisto del difensore per metterlo a disposizione di Pioli per la partita di sabato. Difficile, ma non impossibile.

Si sta parlando molto anche di Junior Firpo del Barcellona: sarebbe il sostituto di Andrea Conti, pronto a firmare per il Parma. L’esterno però difficilmente arriverà: ci sono intoppi nella trattativa con il club e anche con il calciatore, poco convinto di questo trasferimento (anche perché verrebbe a fare la riserva di Theo Hernandez). Il calciomercato del Milan quindi si dovrebbe chiudere con Tomori. Qualcuno ha sperato in un assalto finale a Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia. Possibilità smentita da alcune fonti italiane, ma in Francia sono sicuri di una cosa.

Thauvin al Milan è possibile

Le10Sport ha risposto alle indiscrezioni italiane in merito alla questione Thauvin. Di Marzio infatti ha detto che il Milan non ha fatto ancora un’offerta per questo calciatore, il portale francese ha invece dato la sua versione, e cioè: è probabile che Maldini non abbia ancora fatto una proposta ufficiale, anche perché lo può fare solo dal primo gennaio, ma è abbastanza certo che nelle prossime settimane lo farà.

Il direttore tecnico rossoneri si è esposto in maniera chiara qualche mese fa in merito a questa possibile trattativa: Thauvin lo considera una possibilità interessante, ecco perché vorrà provarci. In scadenza di contratto, ha fatto sapere che non ha intenzione di rinnovare perché vuole provare una nuova esperienza. La Serie A lo attira: è già stato in Premier League, ha una proposta dal Siviglia ma il Milan lo affascina. Vedremo se Maldini effettivamente farà un’offerta per averlo a zero in estate.